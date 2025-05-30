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Gönyeli ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Dört Trafik Kazası

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Üç farklı noktada alkol etkisiyle direksiyon başına geçen sürücüler kaza yaptı — Gönyeli’deki kazada üç kişi hastaneye kaldırıldı
Gönyeli ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Dört Trafik Kazası

29 VE 30 MAYIS 2025 TARİHLERİNDE, GÖNYELİ VE GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİN NEDEN OLDUĞU DÖRT AYRI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

İLK KAZA, 29 MAYIS SAAT 20.30 SIRALARINDA GÖNYELİ’DE ATATÜRK CADDESİ ÜZERİNDE, 140 MİLİGRAM ALKOL TESİRİNDEKİ FİKRİ IRIZ’IN YÖNETİMİNDEKİ ARAÇLA DİKKATSİZ SEYİR SONUCU MEYDANA GELDİ. IRIZ, TRAFİK NEDENİYLE DURAN BİR ARACA ARKADAN ÇARPTI. YARALANAN OLMADI.

İKİNCİ KAZA AYNI GÜN SAAT 21.00’DE, GAZİMAĞUSA’DA 59 MİLİGRAM ALKOLLÜ MOHAMED ANWER MAHMUD ABİD’İN, ÖNÜNDE SEYREDEN ARACA DİKKATSİZCE ÇARPMASIYLA GERÇEKLEŞTİ. BU KAZADA DA YARALANMA YAŞANMADI.

ÜÇÜNCÜ KAZA, 29 MAYIS SAAT 23.00’TE GÖNYELİ’DE ŞEHİT HÜSEYİN AMCA CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ. FATMA AKYÜREK’İN YÖNETİMİNDEKİ ARAÇ, ALAYKÖY ÇEMBERİNDE BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMA SONRASI ARAÇ KALDIRIM TAŞLARINA ÇARPARAK DURABİLDİ. SÜRÜCÜ VE ARAÇTA BULUNAN İKİ ÇOCUK YARALANDI, HASTANEDE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDILAR.

SON KAZA, 30 MAYIS SAAT 03.00’TE GAZİMAĞUSA’DA GERÇEKLEŞTİ. 140 MİLİGRAM ALKOLLÜ İSMET ARSLAN, YÖNETİMİNDEKİ ARAÇLA BİR RESTORANIN GİRİŞİNDEKİ DİREK VE SAKSILARA ÇARPTI. YARALANAN OLMADI.

TÜM SÜRÜCÜLER HAKKINDA "ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIP KAZAYA SEBEBİYET VERMEK" SUÇUNDAN YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞ OLUP, SORUŞTURMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 

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