Gönyeli ve Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı!

Narkotik ekiplerinin Gönyeli ve Gazimağusa’da gerçekleştirdiği operasyonlarda, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile hassas terazi, öğütücü ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Toplam 7 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran 2025 tarihinde Gönyeli ve Gazimağusa’da gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda toplam 7 kişiyi uyuşturucu madde tasarrufu ve satışından dolayı tutukladı.

Gönyeli’de İki Ayrı Operasyon:

İlk operasyon Gönyeli’de yapıldı. Polis, B.H.P. (E-24) ve H.D. (K-22)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yaptığı aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 100 miligram tütünle karışık hintkeneviri, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4.000 TL nakit para ele geçirdi.

Aynı gün saat 21.00 sıralarında yine Gönyeli’de park halindeki bir araçta ve araçta bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, S.D. (E-26) ve R.Y. (E-29)’nin tasarrufunda yaklaşık 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gazimağusa’da Üçüncü Operasyon:

Bir diğer operasyon ise Gazimağusa’da gerçekleştirildi. Polis ekipleri, İ.D. (E-38) ve B.L. (K-37)’nin kaldıkları evde ve üzerlerinde yaptıkları aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet kağıt parçası, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen iki makas ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 19.500 TL, 80 Sterlin ve 50 Euro nakit paraya el koydu.

Bahse konu şahısların tamamı tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.