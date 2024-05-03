  • BIST 10223.14
  • Altın 2392.404
  • Dolar 32.3509
  • Euro 34.7737
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Gönyeli ve Güzelyurt'ta kaza: 2 Yaralı, 1 tutuklu

» »
Gönyeli ve Güzelyurt-Girne Anayolunda meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.
Gönyeli ve Güzelyurt'ta kaza: 2 Yaralı, 1 tutuklu

03.05.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gönyeli’de Serhat Sokak üzerinde, Ahmed Reda Ibrahım Kotb HASSABALLA (E-21) yönetimindeki MH 409 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 236 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Hüseyin GÜNDÜZ(E-25) yönetimindeki PT 770 plakalı panelvan aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışdırlar.

Kazada sonucu yaralanan PT 770 plakalı araç sürücüsü Hüseyin GÜNDÜZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. MH 409 plakalı araç sürücüsü Ahmed Reda Ibrahım Kotb HASSABALLA ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Her iki araç sürücüsü de yaralandı

 

02.05.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt-Girne Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Kudret ÖMÜRLÜ (K-58) yönetimindeki UH 279 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Pembe HAŞİMOĞLU (K-35) yönetimindeki PB 053 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bölgelere su verilemeyecek...03 Mayıs 2024 Cuma 14:26
  • Şiddetleniyor... Meteoroloji’den “fırtına” uyarısı03 Mayıs 2024 Cuma 14:06
  • “Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” açıklandı…03 Mayıs 2024 Cuma 14:05
  • Meteoroloji Dairesi Pazar ve Pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı03 Mayıs 2024 Cuma 14:04
  • Hasan Taçoy: Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor03 Mayıs 2024 Cuma 14:04
  • İşte DAÜ-SEN'de yeniden seçilen ekip03 Mayıs 2024 Cuma 12:26
  • Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor: 8 tutuklu03 Mayıs 2024 Cuma 12:10
  • Şenkul, günlük atık miktarından nüfusu hesapladı: 825 bin…03 Mayıs 2024 Cuma 11:05
  • 2 buçuk milyon talihlisine teslim edildi03 Mayıs 2024 Cuma 10:32
  • Geniş bir bölgeye elektrik verilemiyor...03 Mayıs 2024 Cuma 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti