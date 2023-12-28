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Gönyeli ve Vadili’de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

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Polis Operasyonlarıyla Gönyeli ve Vadili’de Uyuşturucu Baskını: İki Zanlı Tutuklandı, Madde ve Nakit Ele Geçirildi
Gönyeli ve Vadili’de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli'de yapılan operasyonda, Ö.B. (E-29) adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, yaklaşık 32 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1650 TL nakit para ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 15:30 sıralarında Vadili'de gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, H.K. (E-31) isimli şahsın kullanımındaki araçta ve üzerinde yaptıkları aramada, toplam 37 adet hap içerdiğine inanılan MDMA türü uyuşturucu ve yaklaşık 10 gram ağırlığında toz MDMA ele geçirdi. Bahse konu şahıs da tutuklanarak soruşturma başlatıldı. İki ayrı operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu madde ve nakit para, güvenlik birimlerince delil olarak alındı, tutuklanan zanlılar ise adli sürecin devamında mahkemeye sevk edilecek.

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