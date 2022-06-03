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Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği yarın

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Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği yarın Gönyeli Belediye Bulvarında gerçekleşecek. Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, Gönyeli Yenikent esnafı ve Gönyeli Belediyesi iş birliği hayata geçecek.
Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği yarın

Bulvar boyunca çeşitli bölgelere yerleştirilecek çocuk oyunları, stantlar ve müzik yayınları ile sabah saat 10.00’da başlayacak şenlik, akşam saat 23.00’e kadar sürecek.

Etkinlik kapsamında mağazalarda birçok üründe özel indirimler yapılacak.

Bu yıl şenlikte Burry Soprano konseri de yer alacak. Konser 21.00’de ana sahnede yer alacak.  Retro Çalgıcıları, Dj Coşkuner, rap sanatçıları Egoin ve Benkar da etkinlikte sahne alacak.

Şenlikte akşamüstü saat 16.30’da bisikletli Gönyeli halk sürüşü, saat 17.00’de uçurtma şenliği, saat 17.30’da Erbulut Jimnastik gösterisi ve gün boyu Radyo Juke canlı yayınları da yer alacak.

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