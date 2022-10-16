Gönyeli yine Gençlik Festivali’yle renklenecek

Gönyeli Bulvarı, 20-22 Ekim’de yine binlerce insanımızı misafir etmek için hazır!

Yine stantlar kurulacak, sahnede genç yıldızlar olacak, özel performanslarla üç gün boyunca coşku, heyecan, tutku birlikte yaşanacak.

İlk gün gençler Osman Tuğsal ve Ahmet Evan ile coşacak. 21 Ekim Cuma akşamı gençlerin sevgilisi Fikri Karayel ve Ece Seçkin festivalde olacak.

22 Ekim 2022 Cumartesi günü Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapılacak.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel Gençlik Festivali pandemi sürecinin ardından bu yıl 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı, binlerce genci buluşturan Gönyeli Gençlik Festivali bu yıl da yine birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Gönyeli Belediyesi gençlerin gönüllerince eğlenebilecekleri bir festival programı hazırladı. Festival programında birçok sanatçının yanı sıra sahne şovları, DJ performansları, gösteriler de yer alıyor.

“Üreten Gençler” de Gönyeli Gençlik Festivali’nde olacak, ayrıca Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’daki yetenekler de yeniden halkla buluşacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada konserlerin ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

İlk gün gençler Osman Tuğsal ve Evan ile coşacak

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülkemizin sanatçıları sahnede olacak. Festival, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda Perşembe günü saat 16.00 da başlayacak.

Saat 16:00’da Radyo Juke yayınları ile başlayacak festivalde, 18:00’de Üreten Gençler Konserleri – Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları yerini alacak.

Saat 19:00’da ise DJ Coşkuner Radyo juke canlı yayın ile festival alanındakilere keyifli anlar yaşatacak.

Saat 21:00’de sahneyi Osman Tuğsal alacak. Gençlerin sevgilisi Osman Tuğsal birbirinden güzel şarkılarını gençler için seslendirecek.

Saat 22:00’de ise gecenin kapanış konserinde Ahmet Evan gençlerle birlikte coşacak.

Gençlerin sevgilisi Ece Seçkin festivalde olacak

21 Ekim 2022 Cuma günü ise Türkiye’nin ünlü sanatçılarından son dönemde gençlerin sevgilisi halini alan sanatçı Ece Seçkin şarkılarını gençlerle birlikte Gönyeli’de söyleyecek. Konser öncesinde yine Radyo Juke Canlı Yayını olacak. Saat 19.00 Seyyah Dance Project Gösterisinden sonra Saat 20:30’da ise ülkemizin sevilen sanatçılarından Fikri Karayel sahne alacak. Ece Seçkin ise 21.30’da sahnede olacak.

Kapanış Eypio ile yapılacak

22 Ekim 2022 Cumartesi günü Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapılacak.

Gençler Eypio’nun şarkılarını bir ağızdan söyleyecek. Cumartesi’nin programında

Saat 13:00 – 17:00 Bisiklet Etkinliği; Çocuklar için Eğlence ve Beceri Parkuru, Saat 14:00-19:00 arası radyo Juke canlı yayını, Saat: 16:00’da Aileler, Yetişkinler ve Gençler için Bisiklet Bayrak Yarışı, 17:00’de Erbulut Cimnastik gösterisi, 18:00’de Freestyle Slalom Paten Show – Akan Zeki, 18:30’da Powerfit Kangoo Jumps gösterisi yapılacak.

Sahnede ise Saat 19:00’da Egoin, 20:00’de Oneblood sahne alacak. Kapanışı ise Eypio yapacak.

Üreten Gençler Stantları da festivalde yerini alacak

Ayrıca Üreten Gençler Stantları, Gönyeli SAM aktiviteleri, Çocuk Oyun Alanları, Bisiklet etkinlikleri, de Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde olacak.

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe Radyo Juke ve Cardplus da destek veriyor.

20 Ekim 2022 Perşembe

Saat 16:00 – 18 Radyo juke yayınları sunucu bora çelik

Saat 18:00 Üreten Gençler Konserler – Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları

Saat 19:00 DJ ÇOŞKUNER Radyo juke video canlı yayın ile Nesden çalayım

Saat 21:00 OSMAN TUĞSAL

Saat 22:00 AHMET EVAN

21 Ekim 2022 Cuma

Saat 17:00 Radyo Juke Canlı Yayın Sunucu BORA ÇELİK

Saat 19.00 Seyyah Dance Project Gösterisi

Saat 20:30 KONSER FİKRİ KARAYEL

Saat 21:30 KONSER ECE SEÇKİN

Saat 22:00 – 23:45 DJ performans

22 Ekim 2022 Cumartesi

Saat 13:00 – 17:00 Bisiklet Etkinliği; Çocuklar için Eğlence ve Beceri Parkuru

Saat 14:00 – 19:00 Radyo Juke canlı yayın sunucu Eda Kandulu / DJ performans

Saat: 16:00 Aileler, Yetişkinler ve Gençler için Bisiklet Bayrak Yarışı

Saat: 17:00 Erbulut jimlastik gösterisi

Saat: 18:00 Freestyle Slalom Paten Show – AKAN ZEKİ

Saat 18:30 Powerfit Kangoo jumps gösterisi

Saat 19:00 EGOİN

Saat 20:00 ONEBLOOD

Saat 21:00 EYPİO

Saat 22:30 – 23:45 DJ performans