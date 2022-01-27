Gönyeli'de 16.00'ya kadar elektrik yok

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

KIBTEK'ten yapılan duyuru şöyle:

27 Ocak 2022 Perşembe günü (bugün) alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:40’tan yaklaşık saat 16:00’a kadar; Gönyeli bölgesinde Polis Okulunun Kuzey kısmında bulunan Ülkü Sokak ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.