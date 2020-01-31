Gönyeli’de 23 yaşındaki genç hayatına son verdi

Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen göre, 00.40 sıralarında evinde kendi hayatına son verdi.
Polisin olaylar ilgili soruşturması sürüyor.
Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen göre, 00.40 sıralarında evinde kendi hayatına son verdi.
Polisin olaylar ilgili soruşturması sürüyor.
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