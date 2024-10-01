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Gönyeli’de 90 Yaşındaki Kadının Ani Ölümünde Otopsi Sonuçları Açıklandı

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Gönyeli’de 90 Yaşındaki Kadının Ani Ölümünde Otopsi Sonuçları Açıklandı
Gönyeli’de 90 Yaşındaki Kadının Ani Ölümünde Otopsi Sonuçları Açıklandı

Gönyeli’de yaşayan 90 yaşındaki Vesile Aliosman Süleyman, 27 Eylül 2024 tarihinde evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaşlı kadının beklenmedik ölümü, yakın çevresi ve mahalle sakinlerinde büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Olayın Gelişimi

Vesile Aliosman Süleyman, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak bilincini kaybetti. Yanında bulunan aile üyeleri, derhal durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ani gelişimi ve ölüm nedeni net olarak bilinmediği için adli soruşturma başlatıldı.

Otopsi Sonuçları

27 Eylül’de gerçekleşen ölümün ardından, yetkililer tarafından 30 Eylül 2024 tarihinde Vesile Aliosman Süleyman'a otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “yatak yaraları ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. Uzmanlar, yaşlı kadının yatak yaraları nedeniyle vücudunda ciddi enfeksiyonlar geliştiğini, bu durumun kalp yetmezliğini tetikleyerek ani ölüme neden olduğunu belirtti.

Vesile Aliosman Süleyman’ın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yaratırken, soruşturmanın neticelenmesiyle birlikte olayın tüm detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

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