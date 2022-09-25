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Gönyeli'de ani ölüm

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Gönyeli'de ani ölüm
Gönyeli'de ani ölüm

24.09.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Adem ÇILGIN (E-59) kalmakta olduğu lojman odası içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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