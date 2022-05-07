  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Gönyeli'de Araç Kundaklama

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de Araç Kundaklama

07.05.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de, Ahmet ADIŞANLI’ya ait
ikametgahının garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pick-up marka aracının motor bölümü
üzerine, meçhul şahıs/şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek
suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın ön bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür.

279169343_561286508747058_8033793965846298191_n-001.jpg

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinden Çıkan Genç Bir Daha Dönmedi02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:45
  • Güneye Sahte Pasaportla Geçmeye Çalıştılar02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:40
  • SOS Çocuk Şenliği Gerçekleşti30 Nisan 2022 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa’da korkutan kaza!29 Nisan 2022 Cuma 22:51
  • Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı29 Nisan 2022 Cuma 15:29
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne Bilgisayar Odası28 Nisan 2022 Perşembe 16:10
  • Lefkoşa’da korkutan kaza!25 Nisan 2022 Pazartesi 20:16
  • Gönyeli'de kavga25 Nisan 2022 Pazartesi 14:56
  • Dereboyu'nda Bahar Şenliği ...24 Nisan 2022 Pazar 14:17
  • Dereboyu'nda Bahar Şenliği23 Nisan 2022 Cumartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti