Gönyeli'de Araç Kundaklama

07.05.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de, Ahmet ADIŞANLI’ya ait
ikametgahının garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pick-up marka aracının motor bölümü
üzerine, meçhul şahıs/şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek
suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın ön bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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