Gönyeli'de araç yangını!

Çıkan yangın can kaybına nedenolmazken, büyük miktarda maddi hasara yol açtı.

Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (19.01.2017), saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Mustafa Yusuf Hacı Sokak üzerinde park halinde bulunan Ceren Emmioğlu’ na ait aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucunda aracın ön kaput ve motor kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Olay sonrasında yangının itfaiye ekipleri tarafınca söndürülmüş olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.