  • BIST 1.392
  • Altın 465,699
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Gönyeli’de araç yayaya çarptı: 22 yaşındaki genç yaralandı

» »
Gönyeli - Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Şirin Turayeva yaralandı.
Gönyeli’de araç yayaya çarptı: 22 yaşındaki genç yaralandı

Gönyeli - Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Şirin Turayeva yaralandı.

Gönyeli’de bugün saat 17.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Öğretmenler Caddesi üzerinde 58 yaşındaki Osman Özbek yönetimindeki ES 150 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Şirin Turayeva'ya çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm ve Paydaş Sektörlerden acil durum bilgilendirme toplantısı16 Aralık 2020 Çarşamba 20:04
  • Ayşegül Baybars'tan Doğuş Derya'ya ''Yurttaşlık Yasası'' yanıtı16 Aralık 2020 Çarşamba 19:58
  • Pilli: 8'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
  • Pilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • Hükümet programı yarın meclis’te görüşülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”16 Aralık 2020 Çarşamba 19:22
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş'in Maraş açılımını yazdı16 Aralık 2020 Çarşamba 19:13
  • Türkçe’nin AB resmi dili olması için imza kampanyası16 Aralık 2020 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti