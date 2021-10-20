Gönyeli’de Benli’nin yerine Akbil ve ankatörler sahaya indi!

Hükümet UBP Kurultayından sonraya kaldı

Tatar: Hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmüyorum açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar, en doğu şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesi” dedi

Taçoy UBP'nin %35 oyu olduğunu ileri sürdü!

Hasan Taçoy, Kıbrıs TV’de katıldığı programda, UBP’nin şu an için yüzde 35 oy oranına sahip olduğunu ve sadece iki partinin yüzde 10 oranını geçebileceğini, ülke barajının yüzde 10’a çıkarılmasının daha istikrarlı ve daha güçlü bir siyasi yapı getireceğini, kendisinin de daha önce bu yönde çağrıda bulunduğu söyledi.

UBP’nin tek başına iktidar hedefine doğru yükseltmesi gerektiğini ve UBP’nin bir sonraki seçimlerde de oyunu arttıracağına inandığını kaydeden Taçoy, doğru bir yönetimle UBP’nin kesinlikle tek başına iktidar olacağına inandığını kaydetti.

Meclis Yine Toplanamadı

Cumhuriyet Meclis’i dün bir kez daha toplanamadı. Cumhuriyet Meclisi’nin OLAĞANÜSTÜ toplanma çabası da işe yaramadı ve Meclis bir kez daha toplanamadı. Cumhuriyet Meclisi’nin dün olağanüstü toplanması için meclis Başkanı Önder Sennaroğlu bazı girişimler yapmış olmasına rağmen bugün Meclis yine toplanamadı. Cumhuriyet Meclisi’nin ne zaman nisap sağlayıp toplanabileceği ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Anketörler sahaya indi!

Seçim gongunun çalması ile birlikte anketörler de sahaya indi. Geçtiğimiz hafta sonu ülkenin birçok yerinde anket yapan anketörler vatandaşların nabzını tutmaya çalıştı.

Ankette Parlamento seçimleri yanı sıra yerel seçimlerle ilgili memnuniyet sorularının da olması dikkatlerden kaçmadı.

CTP Lefkoşa’da Ortaköy’de bina açtı

CTP’den verilen bilgiye göre, ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, PM ve MYK üyeleri ile partililer katıldı. Açılışta Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “CTP GİTTİKÇE BÜYÜYECEK”

CTP lideri Tufan Erhürman, Ortaköy Ocak Örgütü’nün yeni binasına kavuşması için emek gösterenlere teşekkür etti. Ortaköy Ocak Örgütü Yönetim Kurulu’nun büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Erhürman, kotalara ihtiyaç duymadan kadınların çoğunlukta olduğu bir örgüt yapısı hedeflediklerini kaydetti. CTP’nin gittikçe büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini devam edeceğini vurgulayan Erhürman, hem erken genel seçim, hem de yerel seçimlerde CTP’nin başarıya ulaşacağını dile getirdi.

CAN: “ORTAKÖY’E GÜZEL BİR BİNA KAZANDIRDIK”

Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Didem Can da, Ocak Örgütü olarak uzun süredir böyle bir bina arayışı içerisinde olduklarını, sonunda küçük ama kendilerine uygun bir bina seçtiklerini ifade etti.Bu binayı seçmelerindeki amacın hem farkındalık yaratmak, hem de erişilebilirliği artırmak olduğunu dile getiren Can, yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının yegane bir özellik olduğunu dile getirdi.

YKP ve BKP seçimi boykot edebilir

Seçim gündeme gelince boykot tartışmaları da yeninden alevlendi. Bu kez YKP gibi BKP de seçimi boykot edebilir. BKP Genel Başkanı İzzet İzcan geçtiğimiz günlerde CTP’ye seçimde iş birliği çağrısı yapmış yanıt alınmaması halinde seçimi boykot edebilecekleri söylemiştir.

Gönyeli’de Benli’nin yerine Akbil

CTP’de Gönyeli sancısı yaşanıyor. Gönyeli Belediye başkanı olan Ahmet Benli’nin yerine bir grup CTP’lin Ahmet Akbil’i aday göstermek istediği Benli’nin ise Lefkoşa’ya kaydırılması gerektiği konuşulmaya başlandı.

Benli’nin Lefkoşa’dan aday gösterilme düşüncesinin CTP içerisinde tartışılmaya devam ettiği de öğrenildi.

Ahmet Benli’nin ise Gönyeli’den yeniden aday olmayı istediğini yakın çevresine söylediği öne sürülürken CTP’nin Gönyeli için münhal açmaması dikkatlerden kaçmadı.

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