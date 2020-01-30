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Gönyeli’de bir kreş mühürlendi

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Gönyeli’de bir kreş uygunsuz sağlık koşulları nedeniyle mühürlendi.
Gönyeli’de bir kreş mühürlendi

Gönyeli Belediyesi, çocuklara sağlıklı koşullarda hizmet vermeyen, elektrik ve sağlık altyapısı yetersiz kreşi mühürledi. “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışı ile denetimlerini sürdüren belediye, izinsiz ve altyapısı yetersiz olarak açılan kreşi mühürledi, gerekli işlemleri de başlattı.

Toplum sağlığı ve güvenliği noktasında denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, “Renkli Şatolar” adlı kreşi mühürlendi.Yenikapı Sokak’ta bulunan Renkli Şatolar isimli kreş elektrik donanımı, sağlık ve altyapı koşullarının kreş standartlarına uygun olmaması nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve hizmetleri durduruldu.

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İşyeri izni de bulunmayan Renkli Şatolar Kreşinin yapılan denetimlerde Kreş ve Etüt Tüzüğü’ne de uygun olmadığı saptandı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada toplamda 17 çocuğa hizmet veren Renkli Şatolar Kreşinin mühürlenmesinin özellikle de çocukların sağlığı ve güvenliği sebebiyle yapıldığı ifade edildi.

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