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Gönyeli’de bir sokak ve çevresi daha kanalizasyona bağlanıyor

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Gönyeli’de bir sokak ve çevresi daha kanalizasyona bağlanıyor
Gönyeli’de bir sokak ve çevresi daha kanalizasyona bağlanıyor

Gönyeli sınırları içerisinde bulunan Kuzey Sokak ve çevresinin kanalizasyon altyapısına bağlanması için Nazlı Kardeşler Şirketi ile sözleşme imzalandı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gönyeli’de kanalizasyon şebekesinin yüzde 98’inin tamam olduğunu, bu sözleşmeyle birlikte oranın yüzde 98.4’e çıkacağını kaydetti.

Benli, “İki sebepten mutlu olduk. Birincisi bu konuda tecrübeli insanlar bu işi yapacağı için çalışmanın kalitesinden eminiz. İkincisi Gönyeli’nin iş insanlarının belediyemizin ihalelerini alması ekonomik döngünün Gönyeli’de kalması demektir” diye konuştu.

Gönyeli’nin üst yapısının Lefkoşa İmar Planı kapsamında planlı bir şekilde gelişmekte olduğunu, yağmur suyu, içme/kullanım ve atık su altyapısının da planlı olduğunu kaydeden Benli, “Gönyeli ülkemizin üst ve alt yapısı planlanmış tek kenti olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğini çözüm noktasına kavuşturduktan sonra ise ülkemizde sadece Gönyeli’de olmak üzere hızlı gelişen altyapıları tam teşekküllü inşa edilerek arsalar oluşmaktadır” dedi.

Benli, Gönyeli’de arsaların, İtalya’da ve güneydeki gibi bitmiş nüfusuna göre planlanmış tam altyapılı üretildiğini kaydederek, bu sebepten Gönyeli’nin büyümesinin kendisine altyapılarda yeni sorun eklemediğini söyledi.

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