  • BIST 4.368,14
  • Altın 1002.752
  • Dolar 18.599
  • Euro 18.6235
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Gönyeli’de “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi

» »
Gönyeli Belediyesi Gönyeli Genç Park’ta etkinlik düzenledi.
Gönyeli’de “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi

Gönyeli Belediyesi Gönyeli Genç Park’ta etkinlik düzenledi.

“Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, eğlence ve müzik gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin ülkenin en güçlü belediyesi olduğunu söyledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre Benli, konuşmasında, “Gönyeli’yi hizmet kalitesi en yüksek kenti yaptık ama durmak, dinlenmek yok. Dürüstlükle, adaletle çalışmaya devam edeceğiz. Biz Gönyeli’yiz… Alayköy’le tek yüreğiz! Yeni hayaller için yine birlikte kenetleneceğiz” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da evi yıkılan aileye EVKAF yardım ediyor02 Kasım 2022 Çarşamba 16:59
  • Lefkoşa'da trafikte kaza, 1 kişi beyin kanaması geçirdi02 Kasım 2022 Çarşamba 14:55
  • Lefkoşa sur içinde ev yıkıldı!02 Kasım 2022 Çarşamba 09:37
  • Lefkoşa Surlariçi'nde ev yıkıldı02 Kasım 2022 Çarşamba 09:32
  • Hami: "1 senede Euro yüzde 68 artarken, Undan sıvıyağa yüzde 230-360 arası ZAM geldi"02 Kasım 2022 Çarşamba 09:12
  • Haşmet Gürkan Sokak’ta Drenaj Çalışması Nedeni ile Yol Kapama Duyurusu01 Kasım 2022 Salı 16:35
  • Lefkoşa’da Kaza! Araç Takla Attı01 Kasım 2022 Salı 09:38
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! 1 Yaralı31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43
  • Evinde Ölü Bulundu29 Ekim 2022 Cumartesi 20:38
  • Cürcani hayatını kaybetti29 Ekim 2022 Cumartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti