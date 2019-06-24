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Gönyeli'de bu akşam iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı! Silahlar çekildi...

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Gönyeli'de bu akşam iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı!
Gönyeli'de bu akşam iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı! Silahlar çekildi...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bi akşam saat 19.30 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu taraflar birbirlerine tasarruflarındaki tecavüzü aletler (sopa vb) ile birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurmaları sonucu bir kişi başına aldığı darbe sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan şahıs Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Olayda ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etti. Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmadı.

Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanmış olup olaya karışan şahısların tespiti ile ilgili soruşturma sürüyor.

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