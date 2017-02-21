Gönyeli'de cinayete teşebbüs

Gönyeli’de yaşanan olayda 23 yaşındaki zanlı tutuklanırken, gazdan zehirlenen ev arkadaşı hastaneye kaldırıldı…

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gece (20.02.2016), saat 04.00 sıralarında, Gönyeli’de, B.S.E.(E-23), kira parasını kendisine ödemediği gerekçesiyle, aynı evde kalmakta olan ev arkadaşı Ahmet Cin’in yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içersine gaz vermek suretiyle Cin’i kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Yüksek miktarda gaza maruz kalan Ahmet Cin, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

İsminin baş harfleri B.S.E. olan 23 yaşındaki zanlının tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.