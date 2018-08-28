Gönyeli'de çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilldi: 2 tutuklu

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, S.A.’nın (E-28) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 100 hap bulunarak emare alındı.



S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ş.’nin (E-28) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 737 hap daha bulundu.

Polis S.A. ve H.Ş.’yi tutukladı.