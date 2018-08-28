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Gönyeli'de çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilldi: 2 tutuklu

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Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 837 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirildi, 2 kişi tutukland
Gönyeli'de çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilldi: 2 tutuklu

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, S.A.’nın (E-28) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 100 hap bulunarak emare alındı.
 

S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ş.’nin (E-28) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 737 hap daha bulundu.
Polis S.A. ve H.Ş.’yi tutukladı.

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