  • BIST 1.180
  • Altın 428,320
  • Dolar 6,9101
  • Euro 8,1122
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Gönyeli'de COVİD-19 Vakası ile ilgili açıklama

» »
Başkan Benli açıkladı
Gönyeli'de COVİD-19 Vakası ile ilgili açıklama

İşte açıklama;

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelimizin 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Dolayısıyla Gkk Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ı Kabul Etti28 Temmuz 2020 Salı 12:34
  • Meclis Başkanı Uluçay Tuğgeneral Altan Er ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti28 Temmuz 2020 Salı 12:23
  • Boğaziçi'nde Evin Avlusunda Yangın Çıktı28 Temmuz 2020 Salı 12:20
  • Gazocağını açık unuttu mutfak yandı28 Temmuz 2020 Salı 12:15
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu28 Temmuz 2020 Salı 12:10
  • Güç-Sen: "Görüşme istenildiği gibi sonuçlanmadı"28 Temmuz 2020 Salı 12:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Er’i Kabul Etti28 Temmuz 2020 Salı 11:58
  • Müteahhitler Meclis kapısına siyah çelenk bıraktı28 Temmuz 2020 Salı 11:52
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı28 Temmuz 2020 Salı 11:48
  • İşte hellimli Şeftali kebabı28 Temmuz 2020 Salı 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti