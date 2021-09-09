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Gönyeli’de Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’ne Başlanıyor

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Gönyeli’de Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’ne Başlanıyor
Gönyeli’de Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’ne Başlanıyor

Gönyeli’de cadde dönüşüm projesi çerçevesinde Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’nin birinci etabına başlanıyor.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye ile ihaleyi kazanan Gölek Construction arasında sözleşme imzalandı.

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, konuyla ilgili açıklamasında, her yeni projede aynı heyecanı yaşadıklarını belirterek, “Güçlü bir belediye yapısı ve bütçe disiplini içerisinde, geleceğe güvenle bakıyoruz. En önemli gururumuz planlı gelişim ve büyümeye yönelik projelerimizi salgının zor koşullarında dahi yaşama geçirmektir” dedi.

Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’nin diğer cadde dönüşümleri gibi kapsamlı ve detaylı bir proje olduğunu belirten Benli, yağmur suyu drenajına yönelik gerekli hatların tamamlanması ile birlikte, enerji nakil hatlarının da yer altına alınacağını, bunun devamında caddeye modern aydınlatma sisteminin kurulacağını söyledi.

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