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Gönyeli'de demir sopalı kavga

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Gönyeli'de demir sopalı kavga
Gönyeli'de demir sopalı kavga

Gönyeli’de meydana gelen ‘Ev açma’, ‘Sirkat’, ‘Mülke Tecavüz’, ‘Kanunsuz Bıçak Taşıma’, ‘Tecavüzkar alet taşıma’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar R.J.Y.K., M.J.Y.K., M.O.S., H.A.H., F.M., A.A.M.A., R.J.Y.K., mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ozan Avcı, zanlıların tartıştığı gerekçesiyle konu ikametgaha, açık olan giriş kapısından girip, Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed'i demir sopa, zincir ve kemer ile vurup ve ayrıca yumruk ve tekme ile darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların sonra konu ikametgah içerisinde bulunan, markası meçhul beyaz renk güneş gözlüğü ve bir adet içinde 300 Türk Lirası bulunan para kumbarasını sirkat edip konu ikametgahın kapalı olan giriş kapısını açıp çıkarak ev açma suçunu işlediklerini anlattı. Polis, ayrıca adı edilenlerin tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bir adet bıçağın bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis,  adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve zanlıların olay esnasında taşımakta oldukları sustalı bıçak, bir adet kahverengi renk kemerin emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak toplanan şahadet ilk etapta zanlıların bu suçları işlediğine yönelik olduğunu belirterek,  zanlıların KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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