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Gönyeli'de Doğal Afet ve Deprem Konuşuldu

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Gönyeli'de Doğal Afet ve Deprem Konuşuldu
Gönyeli'de Doğal Afet ve Deprem Konuşuldu

Gönyeli Alayköy Belediyesi Doğal Afet (Deprem Örneği) Konferansı 18 Nisan tarihinde Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konferansta vatandaşlara doğal afet ve depremle ilgili çok önemli bilgiler aktarıldı. 

Saat 20.30’da gerçekleştirilen konferansta Gönyeli Alayköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi adına Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun moderatörlük görevini üstlendi. 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Salahi Burak Gazioğlu, Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler adlı bir konuşma yaparak salondakileri hayat kurtaran bilgiler verdi. 

Yine Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Osman Özder ise ilk yardım konusunda bilgiler verirken Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’nden Selçuk Dağaşan ise Deprem Kaygısı ve Bu Kaygı ile Başa çıkabilme konulu sunum yaptı. 

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Vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar hem bilgilerini tazeledi, hem de doğal afet ve depremle ilgili yeni bilgiler edindi. 

Konferans sonunda ise Gönyeli Alayköy Belediyesi Asbaşkanı İsmail Kofalı konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ederek konferansa katılan vatandaşlara ve konferansa katkı koyanlara teşekkür etti. 

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