Gönyeli'de elektrik kesintisi! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana arıza nedeniyle, saat 17.45’den itibaren Gönyeli'nin büyük bölümü’ne elektrik verilemiyor.
Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana arıza nedeniyle, saat 17.45’den itibaren Gönyeli'nin büyük bölümü’ne elektrik verilemiyor.
Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.
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