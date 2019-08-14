  • BIST 99.405
  • Altın 273,773
  • Dolar 5,4820
  • Euro 6,1365
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 39 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gönyeli'de elektrik kesintisi! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!

» »
Gönyeli'de elektrik kesintisi! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!
Gönyeli'de elektrik kesintisi! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana arıza nedeniyle, saat 17.45’den itibaren Gönyeli'nin büyük bölümü’ne elektrik verilemiyor.

Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da gençlerden yıkılan surlar için eylem07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
  • Gönyeli kapsamlı bakımdan geçti07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:02
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:46
  • Arızalı elektrik kesintisi.. Kesintiler bıktırdı!31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
  • Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Tombalası Her Salı Göçmenköy Parkında30 Temmuz 2019 Salı 14:53
  • Lefkoşa Gençlik Günleri devam ediyor30 Temmuz 2019 Salı 11:27
  • Lefkoşa’da işyerleri denetlendi, şebeke suyu analizleri yapıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
  • Lefkoşa'da Silihtar Burcu'nda çökme yaşandı29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
  • Lefkoşa'da lojmanda ölü bulundu28 Temmuz 2019 Pazar 19:38
  • Yarın sabah Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti