"Gönyeli'de Elektronik Sigara Operasyonu: Yasak Mal Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı!"

Gönyeli'de Elektronik Sigara Operasyonu: Yasak Mal Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

07 Haziran 2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Operasyon neticesinde, O.Ş.(E-19)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan muhtelif marka ve modellerde 24 adet elektronik sigara ele geçirildiği bilgisi polise ulaştı.

Bu önemli bulgu üzerine O.Ş. tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen elektronik sigaraların KKTC’ye yasa dışı yollarla getirildiği ve satışının yapılacağı şüphesi üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, olayın ardından detaylı bir soruşturma başlatarak, ele geçirilen malzemelerin kaynağını ve dağıtım ağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.