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Gönyeli'de ev açma ve hırsızlık

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Gönyeli'de ev açma ve hırsızlık
Gönyeli'de ev açma ve hırsızlık

29.06.2024 tarihinde, Gönyeli’de bulunan bir apartmanın zemin kat dairesinin açık durumdaki mutfak penceresinden bir cürüm işlemek kastıyla içeriye giriş yapılmış ve ikametgahtan herhangi bir şey çalınmadan dışarıya çıkış yapılmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi

üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.M.M.A.A.(E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır. Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında ayrıca, 02-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında aynı ikametgaha, tuvalet penceresini açarak içeriye giriş yaptığı ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen bir adet televizyonu alıp çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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