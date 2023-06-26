Gönyeli'de Ev Yangını

25.06.2023 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinin bodrum katında, muhtemelen faal durumundaki telefon şarj cihazının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan 2 adet şilte ve 1 adet yatak yanarak, oda içerindeki muhtelif giyim eşyaları ve odanın duvarları ise islenerek zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.