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Gönyeli’de Ev Yangını: Kısa Devre Sonucu Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Gönyeli’de Ev Yangını: Kısa Devre Sonucu Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Gönyeli’de Ev Yangını: Kısa Devre Sonucu Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

08 Eylül 2024 tarihinde, saat 04:30 sıralarında Gönyeli’de Şehit Yüksel Dereli Sokak’ta bir evin salonunda bulunan klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda, klima iç ünitesi, üçlü koltuk ve televizyon tamamen yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı nedeniyle üç pencere camı çatladı, odadaki sıvalar döküldü ve tüm evin duvarları is içinde kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, elektrikli cihazların güvenli kullanımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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