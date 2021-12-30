Gönyeli’de Evleri Su Basti… Bazi Yollar Trafiğe Kapatildi

Gönyeli’de aşırı yağışlar ve derenin yönünün değişmesi nedeniyle su baskınları yaşanıyor.

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlara, derenin taşması da eklenince, bazı bölgelerde evleri su bastı.



Lefkoşa ve Gönyeli’de bazı yollar trafiğe kapandı, araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi.

Lefkoşa’da Ortaköy bölgesindeki trafik ışıklarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çemberi arasındaki yol su taşkını nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.



Öte yandan Karayolları Dairesi de bir açıklama yayınlayarak, Meteoroloji Dairesinden alınan bilgilere göre bölgede devam eden yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden anayollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri gerektiği uyarısında bulundu.