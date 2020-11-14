Gönyeli'de Fren yerine gaza bastı! Dereyatağına düştü!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 18.30 sıralarında, Yenikent’te faaliyet gösteren Kiler Marketin park yerine kullanımındaki PF 144 plakalı aracı ile giden Adnan Yaseen (E-31), aracının fren pedalı yerine yanlışlıkla gaz pedalına basması sonunu Mirage Restoran arkasında bulunan dere yatağına düşmüştür.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan kadın şahıs itfaiye ekipleri tarafindan dere yatağından çıkarılmaları sağlanmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.