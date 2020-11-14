  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Gönyeli'de Fren yerine gaza bastı! Dereyatağına düştü!

» »
Gönyeli Yenikent'te fren yerine gaza bastı! Dereyatağına düştü!
Gönyeli'de Fren yerine gaza bastı! Dereyatağına düştü!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 18.30 sıralarında, Yenikent’te faaliyet gösteren Kiler Marketin park yerine kullanımındaki PF 144 plakalı aracı ile giden Adnan Yaseen (E-31), aracının fren pedalı yerine yanlışlıkla gaz pedalına basması sonunu Mirage Restoran arkasında bulunan dere yatağına düşmüştür.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan kadın şahıs itfaiye ekipleri tarafindan dere yatağından çıkarılmaları sağlanmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’daki Surlarda Acil Tadilat Çalışmaları Tamamlandı09 Kasım 2020 Pazartesi 15:23
  • LTB’den Kardeş Şehir İzmir’e destek09 Kasım 2020 Pazartesi 13:41
  • LTB Başkentteki Yaşlıların Her Zaman Yanında08 Kasım 2020 Pazar 14:10
  • LTB’den su taşkınları ve deprem konulu geniş çaplı toplantı06 Kasım 2020 Cuma 14:32
  • LTB 83 iş yerini denetledi05 Kasım 2020 Perşembe 15:33
  • LTB’den ana arterler ile refüj ve yol kenarlarında temizlik01 Kasım 2020 Pazar 13:13
  • LTB'den sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuklara özel kreş26 Ekim 2020 Pazartesi 09:40
  • Hamitköylü Mustafa Cemal Buba vefat etti26 Ekim 2020 Pazartesi 09:23
  • Akıncı: Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek25 Ekim 2020 Pazar 13:51
  • Lefkoşa'da Sosyal Sigorta'da pozitif vaka!23 Ekim 2020 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti