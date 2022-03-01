Gönyeli’de “Gıda Güvenliği ve Hijyen’’ eğitimleri başladı 

Gıda güvenliği ve insan sağlığı için başlatılan “Gıda Güvenliği ve Hijyen’’ eğitiminin gruplar halinde tüm işletmelere verileceği açıklandı.



“İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür” ilkesiyle eğitimlere başlanırken Gönyeli Belediyesi, sağlıklı beslenmenin temelinde güvenli gıda tüketimi yer aldığını anımsattı.



Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyenin en önemli sorumluluklarından birinin tarladan ya da çiftlikten sofraya tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolü olduğu belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, yiyecek ve içecek işletmelerinin ‘’İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP’’ ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekte zorunlu olduğunu kaydedildi. Gönyeli Belediyesi yetkilileri, özellikle yaz aylarında artmaya başlayan gıdalarda bozulma ve zehirlenme olasılıklarının önüne geçmek istediklerini vurguladı, “Hem gıda sektörümüze ve bu sektörden hizmet alanlara yol göstermek, hem de bilinçlendirmek için eğitimlerimiz sürecektir” dendi.



Belediye bu kapsamda Şubat ve Mart aylarında Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda teorik eğitimler yapacak; teorik eğitimlerin ardından işletmelerde uygulamalı eğitimler ve gıda güvenliği iyileştirme kontrol desteği sağlanacak.



Restoran, kafe, market, kasap, balıkçı, meyhane, şarküteri, imalat ve kreş gibi iş yerlerine eğitimler verilmesinin ardından ise katılım sağlayan kişilere katılım belgesi ile bu eğitim projesine destek veren işletmelere teşekkür belgesi takdim edilecek.