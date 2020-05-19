Gönyeli'de güpe gündüz bisikleti çaldılar, kameraya yakalandılar! (VİDEO)

Yenikent Bölgesi’ndeki bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, evin güvenlik kamerasına yakalandı.
Bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Emre Serdar isimli şahıs, ön bahçeden bisikletinin çalındığı anlara ait kamera görüntülerini paylaştı. S erdar, sosyal medyadaki paylaşımında; “Görüntülerdeki iki şahıs evden az önce Kuru Dere Sok. No.22 - Yenikent adresindeki evimden bisikletimi çaldılar. Görenlerin bilgi vermesi ricadır.” dedi.
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