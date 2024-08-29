Gönyeli’de Havai Fişek Patlatan Şahıs, Kanunsuz Patlayıcılarla Yakalandı

28 Ağustos 2024 tarihinde, saat 23:00 sularında, Gönyeli'de Taç Sokak üzerinde B.Ö. (40), kanunsuz olarak bulundurduğu 17 adet havai fişeği ateşleyerek patlattı. Olay polisin bilgisine ulaşınca, yapılan ileri soruşturma neticesinde B.Ö., 29 Ağustos 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Şahsın Çatalköy'deki ikametgahında yapılan aramada, GKRY menşeli 41 adet canlı av tüfeği fişeğinin de kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen patlayıcı maddeler emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi
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