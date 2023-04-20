Gönyeli'de Hırsızlık

15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesi açılarak içeriye girilmiş ve ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabında muhafaza edilen 120.000 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen W.V.N.(E-29) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, 31.12.2021-02.01.2022 tarihleri arasında, aynı apartman dairesini açıp içeriye girdikten sonra, yine ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabında muhafaza edilen 40.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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