Gönyeli'de Hırsızlık

07.02.2024 tarihinde, 15.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren Moil Petrol İstasyonuna ait market içerisinde müşteri olarak bulunan A.Ç.(E-24)’nin, 870 TL değerindeki iki adet led ampulü alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı A.Ç. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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