Gönyeli'de 'hızlı testler' başlıyor

Gönyeli Belediyesi'nden hızlı testler ile ilgili açıklama geldi.

Gönyeli Belediyesi'nden yapılan açıklama ise şöyle:

Gönyeli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Antijen (Hızlı) Testlerinin uygulaması 03 Mayıs 2021'de başlıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 - 12.00 saatleri arasında Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) binasında antijen testleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı işbirliği ile özel eğitim almış Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi uzmanları tarafından yapılacak hızlı testler, Gönyeli esnafı ve özel sektör çalışanlarına açık olacak. Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye ve daha kısa sürede ulaşılması ayrıca daha erken sonuç alınması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile aşılama yapan Gönyeli Belediyesi, hızlı testlerle de pandemi sürecindeki hizmetlerini genişletiyor. Gönyeli Belediyesi salgın döneminde ayrıca etkin denetim, hijyen, gıda desteği ve eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gönyeli Belediyesinden yapılan açıklamada, Gönyeli Belediyesi personelinin eğitiminde emeği geçen Sağlık Bakanlığı uzman eğitmeni Filiz Uzun’a teşekkür edildi.