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Gönyeli'de İnşaat Alanında Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de İnşaat Alanında Hırsızlık

21.05.2022 tarihinde, Gönyeli ‘de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden Ali KOFALI’ya 15 adet kalıp malzemesi (plaka demir teleskopları) çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.S.Ö.(E-37) ve S.G.(E-26) tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan sorgulamalarında çaldıkları inşaat malzemelerini Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine 630 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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