Gönyeli’de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Gönyeli’de bir kafede meydana gelen iş kazasında, merdiven üzerinde çalışan demir ustası, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gönyeli’de bir kafede meydana gelen iş kazasında, merdiven üzerinde çalışan demir ustası, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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