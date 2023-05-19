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Gönyeli’de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Gönyeli'de bugün meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Gönyeli’de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Gönyeli’de bir kafede meydana gelen iş kazasında, merdiven üzerinde çalışan demir ustası, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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