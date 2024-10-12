Gönyeli’de Kaçakçılık Operasyonu: 1695 Adet Maraş Otu Ele Geçirildi!

11 Ekim 2024 tarihinde, saat 19:30 civarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.U. (28) isimli şahsın ikametgâhında yapılan aramada 1695 adet maraş otunun gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Kaçak yollarla ülkeye sokulan bu ürünler, ekipler tarafından emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından M.U.’ya 50.000 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu kaçakçılık girişimi, ciddi bir suç teşkil ederken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu tür yasa dışı eylemler, ülke ekonomisine zarar vermekle kalmayıp, toplum düzenini tehdit etmeye devam ediyor. Yetkililer, bu gibi durumların önüne geçmek için denetimlerini sıkılaştırıyor ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguluyor.