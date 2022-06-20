Gönyeli’de kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

Gönyeli Belediyesi’nde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışıyla sürdürülüyor.

Her yıl olduğu gibi Gönyeli 3 ayrı bölgeye ayrılarak, 3 ekip tarafından bakımdan geçiriliyor. Gönyeli’nin yüzde 40’ına tekabül eden “Merkez” kısmını Gönyeli Belediyesi temizlik ekibi, “Yenikent” ile “Gönyeli Kuzey” alanını ise hizmet alımı ile özel işletmeler temizliyor.

“Temel yaklaşımımız dönemsel temizlik kampanyaları değil, tüm yıl boyunca, her daim temiz bir Gönyeli” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, kentte yaşayan herkesin bu anlamda desteğinin önemli olduğunu söyledi.

2022 Gönyeli Temizlik Kampanyası’na 65 Temizlik personeli, 4 Dozer, 3 Traktör, 4 Damperli kamyon, 4 Çekirge kamyonu, 2 Süpürge aracı ve 1 Çöp konteyneri yıkama aracı etkin katılım gösteriyor.