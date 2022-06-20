  • BIST 2.537,52
  • Altın 1026.083
  • Dolar 17.3261
  • Euro 18.2504
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAFransa seçimleri: Le Pen tarihi başarı elde etti

Gönyeli’de kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

» »
Gönyeli Belediyesi’nde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışıyla sürdürülüyor.
Gönyeli’de kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

Gönyeli Belediyesi’nde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” anlayışıyla sürdürülüyor.

Her yıl olduğu gibi Gönyeli 3 ayrı bölgeye ayrılarak, 3 ekip tarafından bakımdan geçiriliyor. Gönyeli’nin yüzde 40’ına tekabül eden “Merkez” kısmını Gönyeli Belediyesi temizlik ekibi, “Yenikent” ile “Gönyeli Kuzey” alanını ise hizmet alımı ile özel işletmeler temizliyor.

“Temel yaklaşımımız dönemsel temizlik kampanyaları değil, tüm yıl boyunca, her daim temiz bir Gönyeli” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, kentte yaşayan herkesin bu anlamda desteğinin önemli olduğunu söyledi.

2022 Gönyeli Temizlik Kampanyası’na 65 Temizlik personeli, 4 Dozer, 3 Traktör, 4 Damperli kamyon, 4 Çekirge kamyonu, 2 Süpürge aracı ve 1 Çöp konteyneri yıkama aracı etkin katılım gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te nisap sorunu20 Haziran 2022 Pazartesi 11:04
  • Meclis’te nisap sorunu20 Haziran 2022 Pazartesi 11:01
  • Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı20 Haziran 2022 Pazartesi 10:25
  • Özersay : 'sandığa katılım artırılırsa bu kısır döngü kırılır ve ülkenin kaderi değişir'20 Haziran 2022 Pazartesi 10:22
  • Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu'nu Ziyaret Etti20 Haziran 2022 Pazartesi 10:19
  • Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak20 Haziran 2022 Pazartesi 10:14
  • YKS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.20 Haziran 2022 Pazartesi 09:44
  • YÖDAK üyesi Prof.Dr. Balcıoğlu’ndan açıklama20 Haziran 2022 Pazartesi 09:23
  • İlkokullar bugün yaz tatiline girecek20 Haziran 2022 Pazartesi 09:21
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti