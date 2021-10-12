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Gönyeli'de kasti yangın çıkaran kişi tutuklandı

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Gönyeli’de dün bir kişi kasten sigara izmariti kaynaklı yangın çıkmasına neden oldu.
Gönyeli'de kasti yangın çıkaran kişi tutuklandı

Gönyeli’de dün bir kişi kasten sigara izmariti kaynaklı yangın çıkmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 06.45 sıralarında Kuzucuk Sokak’ta, İ.K.’nin (K-24) aralarında çıkan tartışma sebebiyle, Yasin Sarhan’ın kiracı olarak bulunduğu dairenin yatak odasındaki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi. 

İ.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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