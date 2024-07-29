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Gönyeli'de kavga... Ağır bir şekilde darp etti, telefonunu kırdı!

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Gönyeli’de meydana gelen kastı hasar, ciddi darp, uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan N.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli'de kavga... Ağır bir şekilde darp etti, telefonunu kırdı!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Alayköy'de Hala sultan sokak D-5 adresinde faaliyet gösteren Starlife isimli iş yeri önünde gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan Haspolat'da sakin kurye C.K.’nin  yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp edip,  sağ ile kolundan tutup asfalt yol içerisine ittirip yüz üstü yere düşürerek giymekte olduğu pantolonun cebinde bulunan Shaomi Redmi 12 marka cep telefonunun kırılarak  6 bin TL  kasti hasara uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çalışma izninin onaylandığını ve yasal statüye kavuştuğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 500 euro nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 400 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

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