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Gönyeli’de Kaza! 1 Yaralı

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Gönyeli’de van araçla motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı.
Gönyeli’de Kaza! 1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 17.00’deki kaza Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

28 yaşındaki Ertuğ Büke, kullanımındaki NZ 130 plakalı van araçla, batıya doğru seyrederken karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçti. Van aracın, bu sırada karşıdan gelen Adnan İstek (34) yönetimindeki LD 356 plakalı motosiklet sürücüsünün önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.,

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Adnan İstek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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