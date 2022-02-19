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Gönyeli'de Kaza

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de Kaza

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

18.02.2022 tarihinde, saat 12:50 sıralarında, Gönyeli’de Başaran Sokak üzerinde, Reşat KARAKAŞ (E-23) yönetimindeki SZ 954 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Gazi Mustafa Cahit sokağın yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayıp dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, o esnada yolun solundan güney istikametine doğru seyreden Şifa KOFALI (K-48) yönetimindeki LN 639 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan SZ 954 plakalı motosiklet sürücüsü Reşat KARAKAŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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