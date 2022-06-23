Gönyeli'de kaza

22.06.2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Gönyeli’de Kovalık Yolu Sokak üzerinde Darligton Chınemerem NNYIGIDE (E-25), yönetimindeki SN 199 plakalı araç ile kuzeydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan sağına doğru yolu koşarak geçmeye çalışan Emirhan TEKBAŞ (E-5)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Emirhan TEKBAŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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