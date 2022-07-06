Gönyeli'de Kaza

Son Dakika Haberi! Gönyeli'de Moi Kafe yakınlarında 2 araç birbirine girdi.
Kazada yaralanan olmazken arabayı süren yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Detaylar birazdan...
Fotoğraf: M. Furkan Pişirici
Son Dakika Haberi! Gönyeli'de Moi Kafe yakınlarında 2 araç birbirine girdi.
Kazada yaralanan olmazken arabayı süren yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Detaylar birazdan...
Fotoğraf: M. Furkan Pişirici
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