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Gönyeli'de Kaza

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Gönyeli'de Kaza
Gönyeli'de Kaza

Son Dakika Haberi! Gönyeli'de Moi Kafe yakınlarında 2 araç birbirine girdi.

Kazada yaralanan olmazken arabayı süren yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Detaylar birazdan...

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Fotoğraf: M. Furkan Pişirici

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