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Gönyeli'de korkutan kaza!

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Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu
Gönyeli'de korkutan kaza!

Gönyeli'de bulunan Arda Market bölgesinde bu akşam saat 20: 30 sularından ER 088 Plakalı araç, şoförünün dikkatsizliği sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Kaza sonucu aracın şoförü hafifi yaralandı.

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