Gönyeli'de korkutan kaza!

Gönyeli'de bulunan Arda Market bölgesinde bu akşam saat 20: 30 sularından ER 088 Plakalı araç, şoförünün dikkatsizliği sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarptı.
Kaza sonucu aracın şoförü hafifi yaralandı.
Gönyeli'de bulunan Arda Market bölgesinde bu akşam saat 20: 30 sularından ER 088 Plakalı araç, şoförünün dikkatsizliği sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarptı.
Kaza sonucu aracın şoförü hafifi yaralandı.
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