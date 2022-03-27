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Gönyeli’de Korkutan Kaza

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Ağaca çarpıp takla attı
Gönyeli’de Korkutan Kaza

Gönyeli’nin en işlek yolunda bugün sabahın erken saatlerinde korkutan bir kaza gerçekleşti. Eski Gönyeli Belediye binasının olduğu yolda bir araç takla attı. Gönyeli’ye tüm giriş çakılların yapıldığı yol olan, askeri birliğin duvarlarının olduğu noktada bir araç ağaca çarparak ters döndü.

Lungo Cafe önündeki otobüs durağı yanında bulunan okaliptüs ağacına çarpan araç yol ortasında takla attı. Hız limitinin 30-50 km.olduğu yolda aşırı süratin neden olduğu kaza görenleri korkuturken kazada şans eseri ağır yara alan olmadı.

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