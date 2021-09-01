Gönyeli’de korkutan kaza… Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:00 sıralarında, Gönyeli’de Ali Boy yakınlarında, Eren Hüseyin ÇİNYOK (E-27), yönetimindeki ZMC 783 plakalı araç ile doğu istikametine (Gönyeli Çemberi istikametine) doğru seyrettiği sırada aracının sol ön kısmı ile aynı istikamete doğru seyreden Ahmet YILDIRIM (E-26) yönetimindeki HL 313 plakalı motosikletin sol arka yan kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet YILDIRIM kaldırıldığı Kolan Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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